Livres d’artistes et livres animés Médiathèque municipale d’Aspet Aspet

Livres d’artistes et livres animés Médiathèque municipale d’Aspet Aspet samedi 4 octobre 2025.

Livres d’artistes et livres animés Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque municipale d’Aspet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Nous vous invitons à notre exposition sur les livres d’artistes et livres animés : livres-objets, objets-livres. Les livres n’auront plus de secret pour vous !

Médiathèque municipale d’Aspet 12 rue Armand Latour 31160 Aspet Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 40 22

Nous vous invitons à notre exposition sur les livres d’artistes et livres animés : livres-objets, objets-livres. Les livres n’auront plus de secret pour vous !

© Ministère de la culture