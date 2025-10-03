Livres dédicacés Bibliothèque des Annonciades Boulogne-sur-Mer

Livres dédicacés Bibliothèque des Annonciades Boulogne-sur-Mer vendredi 3 octobre 2025.

Livres dédicacés 3 et 4 octobre Bibliothèque des Annonciades Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Les auteurs-illustrateurs viennent régulièrement nous rendre visite en bibliothèque et nous laissent des petites pépites au creux des livres !

Venez les découvrir !

Bibliothèque des Annonciades 18 Place de la Resistance, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321877321 http://lequadrant.boulogne-sur-mer.fr

Ville de Boulogne-sur-Mer