Livres échanges LE MAITRE ET MARGUERITE 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis

Livres échanges LE MAITRE ET MARGUERITE
Mardi 14 octobre 2025 de 18h à 20h. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-14 18:00:00
fin : 2025-10-14 20:00:00
2025-10-14
Le débat mensuel se fera autour du livre
LE MAITRE ET MARGUERITE de Mikhaïl BOULKAKOV
présenté par Joe Mesrie
Les séances ont lieu de 18 h à 20 h au Centre Culturel Cassis (entrée libre)
Pour tous renseignements s’adresser à Alain Barthélemy 06 03 11 03 56 / alanbarthy@gmail.com .
20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 11 03 56 alanbarthy@gmail.com
English :
The monthly debate will focus on the book
« THE MASTER AND MARGUERITE by Mikhail Bulkakov
presented by Joe Mesrie
German :
Die monatliche Debatte wird sich um das Buch
« DER MEISTER UND MARGUERITE » von Michail BULKAKOW
präsentiert von Joe Mesrie
Italiano :
Il dibattito mensile sarà incentrato sul libro
« IL MAESTRO E LA MARGUERITE » di Mikhail Bulkakov
presentato da Joe Mesrie
Espanol :
El debate mensual se centrará en el libro
« EL MAESTRO Y MARGUERITA » de Mijaíl Bulkakov
presentado por Joe Mesrie
