Livres échanges LE MAITRE ET MARGUERITE 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis

Livres échanges LE MAITRE ET MARGUERITE 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis mardi 14 octobre 2025.

Livres échanges LE MAITRE ET MARGUERITE

Mardi 14 octobre 2025 de 18h à 20h. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 18:00:00

fin : 2025-10-14 20:00:00

Date(s) :

2025-10-14

Le débat mensuel se fera autour du livre



LE MAITRE ET MARGUERITE de Mikhaïl BOULKAKOV

présenté par Joe Mesrie

Les séances ont lieu de 18 h à 20 h au Centre Culturel Cassis (entrée libre)

Pour tous renseignements s’adresser à Alain Barthélemy 06 03 11 03 56 / alanbarthy@gmail.com .

20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 11 03 56 alanbarthy@gmail.com

English :

The monthly debate will focus on the book



« THE MASTER AND MARGUERITE by Mikhail Bulkakov

presented by Joe Mesrie

German :

Die monatliche Debatte wird sich um das Buch



« DER MEISTER UND MARGUERITE » von Michail BULKAKOW

präsentiert von Joe Mesrie

Italiano :

Il dibattito mensile sarà incentrato sul libro



« IL MAESTRO E LA MARGUERITE » di Mikhail Bulkakov

presentato da Joe Mesrie

Espanol :

El debate mensual se centrará en el libro



« EL MAESTRO Y MARGUERITA » de Mijaíl Bulkakov

presentado por Joe Mesrie

L’événement Livres échanges LE MAITRE ET MARGUERITE Cassis a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de Cassis