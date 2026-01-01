Livres échanges LES CAVALIERS 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis
Livres échanges LES CAVALIERS 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis mardi 13 janvier 2026.
Livres échanges LES CAVALIERS
Mardi 13 janvier 2026 de 18h à 20h. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 18:00:00
fin : 2026-01-13 20:00:00
Date(s) :
2026-01-13
Le débat mensuel se fera autour du livre
LES CAVALIERS de Joseph KESSEL
présenté par Alain BARTELEMY
Les séances ont lieu de 18 h à 20 h au Centre Culturel Cassis (entrée libre)
Pour tous renseignements s’adresser à Alain Barthélemy 06 03 11 03 56 alanbarthy@gmail.com .
20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 11 03 56 alanbarthy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The monthly debate will focus on the book
LES CAVALIERS by Joseph KESSEL
presented by Alain BARTELEMY
L’événement Livres échanges LES CAVALIERS Cassis a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme de Cassis