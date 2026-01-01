Livres échanges LES CAVALIERS 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis

Livres échanges LES CAVALIERS

Mardi 13 janvier 2026 de 18h à 20h. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Le débat mensuel se fera autour du livre



LES CAVALIERS de Joseph KESSEL

présenté par Alain BARTELEMY

Les séances ont lieu de 18 h à 20 h au Centre Culturel Cassis (entrée libre)

Pour tous renseignements s’adresser à Alain Barthélemy 06 03 11 03 56 alanbarthy@gmail.com .

20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

The monthly debate will focus on the book



LES CAVALIERS by Joseph KESSEL

presented by Alain BARTELEMY

