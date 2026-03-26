Livres échanges TROIS HOMMES DANS UN BATEAU 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis
Livres échanges TROIS HOMMES DANS UN BATEAU 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis mardi 7 avril 2026.
Livres échanges TROIS HOMMES DANS UN BATEAU
Mardi 7 avril 2026 de 18h à 20h. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 18:00:00
fin : 2026-04-07 20:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Le débat mensuel se fera le 7 avril 2026 autour du livre
TROIS HOMMES DANS UN BATEAU de Jerome K.JEROME
présenté par Anne-Marie Collin
Les séances ont lieu de 18 h à 20 h au Centre Culturel Cassis (entrée libre)
Pour tous renseignements s’adresser à Alain Barthélemy 06 03 11 03 56 alanbarthy@gmail.com .
20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 11 03 56 alanbarthy@gmail.com
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English :
The monthly debate will take place on April 7, 2026 around the book
THREE MEN IN A BOAT by Jerome K.JEROME
presented by Anne-Marie Collin
L’événement Livres échanges TROIS HOMMES DANS UN BATEAU Cassis a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Cassis
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