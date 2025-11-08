Livres en campagne Tarcenay-Foucherans
Livres en campagne Tarcenay-Foucherans samedi 8 novembre 2025.
Livres en campagne
Salle des fêtes de Foucherans Tarcenay-Foucherans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Lecture à haute voix atelier théâtre
Atelier manga Eruthoth
Portraits sur le vif Maxime PEROZ
Aquarelle Annick BELPOIS
Photos Christian BULLE .
Salle des fêtes de Foucherans Tarcenay-Foucherans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English :
German : Livres en campagne
Italiano :
Espanol :
L’événement Livres en campagne Tarcenay-Foucherans a été mis à jour le 2025-10-18 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON