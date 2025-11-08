Livres en campagne Tarcenay-Foucherans

Livres en campagne Tarcenay-Foucherans samedi 8 novembre 2025.

Livres en campagne

Salle des fêtes de Foucherans Tarcenay-Foucherans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Lecture à haute voix atelier théâtre

Atelier manga Eruthoth

Portraits sur le vif Maxime PEROZ

Aquarelle Annick BELPOIS

Photos Christian BULLE .

Salle des fêtes de Foucherans Tarcenay-Foucherans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English :

German : Livres en campagne

Italiano :

Espanol :

L’événement Livres en campagne Tarcenay-Foucherans a été mis à jour le 2025-10-18 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON