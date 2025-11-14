Livres en fête Salle Loisirs et Culture Beaumont-sur-Sarthe
Livres en fête
Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-15
2025-11-14
Rendez-vous à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe pour la 13ème édition du Festival Livres en Fête !
Le festival Livres en fête aura lieu le vendredi 14 et le samedi 15 novembre 2025 à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe !
Vendredi 14 novembre
– Concert Le temps d’une chanson par Léa Cerveau et Mika places limitées ouverture des portes à 20h
Samedi 15 novembre Salon du livre avec 30 auteurs et éditeurs de 10h à 18h
– 10h15 bébé lecteurs avec Anne-Sophie Desgaches (réservation au 02 43 97 50 70 )
– 11h30 dictée adultes animée par Frédéric Payraudeau
– 14h dictée enfants animée par Valérie Bour
– 15h spectacle familial Le Renard à Plumes
– 16h15 conférence familiale Blasons par Frédéric Payraudeau
– 17h15 remise des prix dictées (cadeaux à gagner)
Animations gratuites. Présence de Fréquence Sillé toute la journée. .
Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire livresenfete72@gmail.com
English :
Join us at the Salle Loisirs et Culture in Beaumont-sur-Sarthe for the 13th edition of the Livres en Fête Festival!
German :
Wir treffen uns im Saal Loisirs et Culture in Beaumont-sur-Sarthe für die 13. Ausgabe des Festivals Livres en Fête !
Italiano :
Unitevi a noi alla Salle Loisirs et Culture di Beaumont-sur-Sarthe per la 13ª edizione del Festival Livres en Fête !
Espanol :
Únase a nosotros en la Salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe para asistir a la 13ª edición del Festival Livres en Fête
