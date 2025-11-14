Livres en fête Salle Loisirs et Culture Beaumont-sur-Sarthe

Livres en fête

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14

Rendez-vous à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe pour la 13ème édition du Festival Livres en Fête !

Le festival Livres en fête aura lieu le vendredi 14 et le samedi 15 novembre 2025 à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe !

Vendredi 14 novembre

– Concert Le temps d’une chanson par Léa Cerveau et Mika places limitées ouverture des portes à 20h

Samedi 15 novembre Salon du livre avec 30 auteurs et éditeurs de 10h à 18h

– 10h15 bébé lecteurs avec Anne-Sophie Desgaches (réservation au 02 43 97 50 70 )

– 11h30 dictée adultes animée par Frédéric Payraudeau

– 14h dictée enfants animée par Valérie Bour

– 15h spectacle familial Le Renard à Plumes

– 16h15 conférence familiale Blasons par Frédéric Payraudeau

– 17h15 remise des prix dictées (cadeaux à gagner)

Animations gratuites. Présence de Fréquence Sillé toute la journée. .

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire livresenfete72@gmail.com

English :

Join us at the Salle Loisirs et Culture in Beaumont-sur-Sarthe for the 13th edition of the Livres en Fête Festival!

German :

Wir treffen uns im Saal Loisirs et Culture in Beaumont-sur-Sarthe für die 13. Ausgabe des Festivals Livres en Fête !

Italiano :

Unitevi a noi alla Salle Loisirs et Culture di Beaumont-sur-Sarthe per la 13ª edizione del Festival Livres en Fête !

Espanol :

Únase a nosotros en la Salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe para asistir a la 13ª edición del Festival Livres en Fête

L’événement Livres en fête Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-24 par OT des Alpes Mancelles