Livres en fête Centre polyvalent Saint-Augustin-des-Bois

Livres en fête Centre polyvalent Saint-Augustin-des-Bois dimanche 5 octobre 2025.

Livres en fête Dimanche 5 octobre, 15h00 Centre polyvalent Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T15:00 – 2025-10-05T17:00

Fin : 2025-10-05T15:00 – 2025-10-05T17:00

Animation familiale autour du livre, ayant lieu une fois par an le premier dimanche du mois d’octobre. Co-organisée par le réseau des bibliothèques et L’Echappée Belle.

La thématique de cette année sera sur les Emotions.

Centre polyvalent saint-augustin des bois Saint-Augustin-des-Bois 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Animation familiale autour du livre, ayant lieu une fois par an le premier dimanche du mois d’octobre. Co-organisée par le réseau des bibliothèques et L’Echappée Belle.