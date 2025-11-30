Livres en fête CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

8ème édition de Livres en Fête à Chemillé

L’association Tourisme et Loisirs en Chemillois organise le huitième salon du livre des auteurs de l’Anjou qui aura lieu le dimanche 30 novembre prochain au Théâtre Foirail de Chemillé-en-Anjou.

70 auteurs, illustrateurs, éditeurs originaires ou résidents en Anjou ou ayant écrit sur cette même région seront présents à la rencontre du public (liste disponible sur le site de l’association). L’esprit de cette manifestation repose sur le rapport entre le livre et le public.

Les auteurs dans le cadre d’un salon classique proposeront leurs œuvres à la dédicace et échangeront avec le public sur les thèmes de leurs ouvrages. Tous les thèmes seront abordés patrimoine, histoire, jeunesse, voyage, poésie, roman, polard, nature, bien-être, gastronomie, bande dessinée…

Cette année, l’invité d’honneur sera Nicolas Jolivot.

Entrée libre et gratuite .

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 44 93 06 tlc.chemillois@gmail.com

