LIVRES EN JEU – PARKING LOCAUX TERRES DU LAURAGAIS Villefranche-de-Lauragais, 14 juin 2025 20:30, Villefranche-de-Lauragais.

Haute-Garonne

LIVRES EN JEU PARKING LOCAUX TERRES DU LAURAGAIS 22 chemin de la Camave Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 20:30:00

fin : 2025-06-14 23:00:00

Date(s) :

2025-06-14

La compagnie Drôle d’Embrouille vous invite à une improvisation théâtrale et interactive !

Plongez au cœur d’une comédie improvisée où trois protagonistes inattendus, un libraire, un écrivain et un professeur de français, ont été condamnés à une peine peu conventionnelle pour avoir maltraité la langue française. Leur sentence ? Des travaux d’intérêt culturel dans une bibliothèque, où le public devient le maître de cérémonie.

​Avec Pierre Cuq , Antonio Jordan et Anthony Michon.

Important pour cette représentation, vous serez invités à arriver avec le texte de votre choix roman, essai, article, BD, poème écrit, livre pour enfant à partir de 7-8 ans… Prévoir une demi-page maximum (équivalent à environ 1 minute de lecture). Si vous n’avez pas d’idée de texte, vous pourrez aussi en choisir un dans la bibliothèque partagée du Café des Minotiers, avant de découvrir ce qu’en feront les comédiens !

À propos de la compagnie

Créée en 2014, Drôle d’Embrouille est une compagnie d’improvisation théâtre implantée dans le Lauragais (Ayguesvives). Son objectif est de créer, produire et faire tourner des spectacles d’improvisation et de théâtre avec des comédiens amateurs issus de différents horizons.

Nos expériences communes (improvisations, théâtre, écriture, mime, clown) les ont conduits dans cette aventure Livres en jeu , mêlant lecture et improvisation.

Accès gratuit et sans réservation, participation libre bienvenue pour les comédiens.

Spectacle tous publics à partir de 8 ans.

Durée 1h15. .

PARKING LOCAUX TERRES DU LAURAGAIS 22 chemin de la Camave

Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie minoterie.gardouch@gmail.com

English :

The Drôle d’Embrouille company invites you to an interactive theatrical improv!

German :

Die Theatergruppe Drôle d’Embrouille lädt Sie zu einem interaktiven Improvisationstheater ein!

Italiano :

La compagnia Drôle d’Embrouille vi invita a un’improvvisazione teatrale interattiva!

Espanol :

La compañía Drôle d’Embrouille le invita a una improvisación teatral interactiva

L’événement LIVRES EN JEU Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2025-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE