LIVRES EN PAROLES – Noé, 17 mai 2025 10:30, Noé.

Haute-Garonne

LIVRES EN PAROLES MEDIATHEQUE DE NOE Noé Haute-Garonne

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:30:00

fin : 2025-05-17 12:30:00

Date(s) :

2025-05-17

« Club lecture » animé par Geneviève Letellier par à la médiathèque de Noé.

« Livres en Paroles » met à l’honneur ce mois-ci les auteurs japonais dans la continuité du thème transversal sur le Japon. Choisissez un ouvrage, libre à vous Roman, Nouvelle, BD ou Mangas, ou encore documentaire et venez nous en parler !

Retrouvez une sélection de documents à la médiathèque. .

MEDIATHEQUE DE NOE

Noé 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 71 50 mediatheque@mairie-noe.fr

English :

« Book club » led by Geneviève Letellier at the Noé media library.

German :

« Leseclub » unter der Leitung von Geneviève Letellier par in der Mediathek von Noé.

Italiano :

« Club del libro » condotto da Geneviève Letellier presso la biblioteca multimediale di Noé.

Espanol :

» Club de lectura dirigido por Geneviève Letellier en la biblioteca multimedia de Noé.

L’événement LIVRES EN PAROLES Noé a été mis à jour le 2025-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE