LIVRES EN VADROUILLE EN SORTANT DE L’ÉCOLE ! Cabrières

LIVRES EN VADROUILLE EN SORTANT DE L’ÉCOLE !
10 Rue de l’Église Cabrières Hérault
Avant de partir en vacances, venez savourer lectures et jeux en plein air.
Avant de partir en vacances, venez savourer lectures et jeux en plein air ! Albums, BD, Kamishibaïs… il y en aura pour tous les goûts.
À partir de 3 ans Gratuit. .
English :
To celebrate the vacations, the library is inviting you out of doors. After school, come and share a moment of reading and relaxation in the open air.
