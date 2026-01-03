LIVRES EN VADROUILLE EN SORTANT DE L’ÉCOLE ! Cabrières

LIVRES EN VADROUILLE EN SORTANT DE L’ÉCOLE !

10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Avant de partir en vacances, venez savourer lectures et jeux en plein air.

À partir de 3 ans Gratuit. .

English :

To celebrate the vacations, the library is inviting you out of doors. After school, come and share a moment of reading and relaxation in the open air.

