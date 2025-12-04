Livres entre parenthèses Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin Association Centre Culturel E Agostini Cassis

Livres entre parenthèses Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin

Jeudi 4 décembre 2025 de 19h à 20h30. Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-04 19:00:00

fin : 2025-12-04 20:30:00

Date(s) :

2025-12-04

Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.



Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin

Présenté par Monique Picart

Les séances ont lieu de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Cassis (entrée libre)

Pour tous renseignements, s’adresser à

Danielle Simonet 06 82 41 82 81 .

Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 6 82 41 82 81

English :

Every month, the Centre Culturel de Cassis introduces you to a new book.



Changer l’eau des fleurs by Valérie Perrin

Presented by Monique Picart

German :

Jeden Monat stellt Ihnen das Kulturzentrum von Cassis ein Buch vor.



Das Wasser der Blumen verändern von Valérie Perrin

Vorgestellt von Monique Picart

Italiano :

Ogni mese, il Centro Culturale di Cassis vi presenta un nuovo libro.



Changer l’eau des fleurs di Valérie Perrin

Presentato da Monique Picart

Espanol :

Cada mes, el Centro Cultural de Cassis le presenta un nuevo libro.



Cambiar el agua de las flores de Valérie Perrin

Presentado por Monique Picart

