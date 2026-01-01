Livres entre parenthèses Femmes d’exception en PACA de Sylvie Reboul 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis
Livres entre parenthèses Femmes d’exception en PACA de Sylvie Reboul 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis vendredi 9 janvier 2026.
Livres entre parenthèses Femmes d’exception en PACA de Sylvie Reboul
Vendredi 9 janvier 2026 de 19h à 20h30. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 19:00:00
fin : 2026-01-09 20:30:00
Date(s) :
2026-01-09
Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.
Femmes d’exception en PACA de Sylvie Reboul
Présenté par Marie-Paule Cappez
Les séances ont lieu de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Cassis (entrée libre)
Pour tous renseignements, s’adresser à
Marie-Paule Cappez 04 42 73 56 87
Danielle Simonet 06 82 41 82 81 .
20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 25 50 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every month, the Centre Culturel de Cassis introduces you to a new book.
Femmes d’exception en PACA by Sylvie Reboul
Presented by Marie-Paule Cappez
L’événement Livres entre parenthèses Femmes d’exception en PACA de Sylvie Reboul Cassis a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme de Cassis