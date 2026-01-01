Livres entre parenthèses Femmes d’exception en PACA de Sylvie Reboul 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis

Livres entre parenthèses Femmes d’exception en PACA de Sylvie Reboul

Vendredi 9 janvier 2026 de 19h à 20h30. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-09 19:00:00

fin : 2026-01-09 20:30:00

Date(s) :

2026-01-09

Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.



Femmes d’exception en PACA de Sylvie Reboul

Présenté par Marie-Paule Cappez

Les séances ont lieu de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Cassis (entrée libre)

Pour tous renseignements, s’adresser à

Marie-Paule Cappez 04 42 73 56 87

Danielle Simonet 06 82 41 82 81 .

20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 25 50 69

English :

Every month, the Centre Culturel de Cassis introduces you to a new book.



Femmes d’exception en PACA by Sylvie Reboul

Presented by Marie-Paule Cappez

