Livres entre parenthèses La fille du grand hiver d’Isabelle Autissier Association Centre Culturel E Agostini Cassis

Livres entre parenthèses La fille du grand hiver d’Isabelle Autissier

Jeudi 2 avril 2026 de 19h à 20h30. Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.



Le 2 avril 2026

La fille du grand hiver d’Isabelle Autissier

Présenté par Danielle Simonet

Les séances ont lieu de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Cassis (entrée libre)

Pour tous renseignements, s’adresser à

Danielle Simonet 06 82 41 82 81

Marie-Paule Cappez 06 09 25 50 69 .

Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 25 50 69

English :

Every month, the Centre Culturel de Cassis introduces you to a new book.



April 2, 2026:

La fille du grand hiver by Isabelle Autissier

Presented by Danielle Simonet

