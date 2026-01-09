Livres entre parenthèses La fille du grand hiver d’Isabelle Autissier Association Centre Culturel E Agostini Cassis
Jeudi 2 avril 2026 de 19h à 20h30. Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-02 19:00:00
fin : 2026-04-02 20:30:00
2026-04-02
Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.
Le 2 avril 2026
La fille du grand hiver d’Isabelle Autissier
Présenté par Danielle Simonet
Les séances ont lieu de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Cassis (entrée libre)
Pour tous renseignements, s’adresser à
Danielle Simonet 06 82 41 82 81
Marie-Paule Cappez 06 09 25 50 69 .
Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 25 50 69
English :
Every month, the Centre Culturel de Cassis introduces you to a new book.
April 2, 2026:
La fille du grand hiver by Isabelle Autissier
Presented by Danielle Simonet
