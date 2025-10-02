Livres entre parenthèses Rivage de la colère de Caroline Laurent Association Centre Culturel E Agostini Cassis

Livres entre parenthèses Rivage de la colère de Caroline Laurent

Jeudi 2 octobre 2025 de 19h à 20h30. Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-02 20:30:00

2025-10-02

Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.



« Rivage de la colère » de Caroline Laurent

Présenté par Danielle Jeanjean

Les séances ont lieu de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Cassis (entrée libre)

Pour tous renseignements, s’adresser à

Marie-Paule Cappez 04 42 73 56 87

Danielle Simonet 06 82 41 82 81 .

English :

Every month, the Centre Culturel de Cassis introduces you to a new book.



« Rivage de la colère » by Caroline Laurent

Presented by Danielle Jeanjean

German :

Jeden Monat stellt Ihnen das Kulturzentrum von Cassis ein Buch vor.



« Ufer des Zorns » von Caroline Laurent

Vorgestellt von Danielle Jeanjean

Italiano :

Ogni mese, il Centro Culturale di Cassis vi presenta un nuovo libro.



« Rivage de la colère » di Caroline Laurent

Presentato da Danielle Jeanjean

Espanol :

Cada mes, el Centro Cultural de Cassis le presenta un nuevo libro.



« Rivage de la colère » de Caroline Laurent

Presentado por Danielle Jeanjean

