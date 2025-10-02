Livres entre parenthèses Rivage de la colère de Caroline Laurent Association Centre Culturel E Agostini Cassis
Livres entre parenthèses Rivage de la colère de Caroline Laurent Association Centre Culturel E Agostini Cassis jeudi 2 octobre 2025.
Livres entre parenthèses Rivage de la colère de Caroline Laurent
Jeudi 2 octobre 2025 de 19h à 20h30. Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 19:00:00
fin : 2025-10-02 20:30:00
Date(s) :
2025-10-02
Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.
« Rivage de la colère » de Caroline Laurent
Présenté par Danielle Jeanjean
Les séances ont lieu de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Cassis (entrée libre)
Pour tous renseignements, s’adresser à
Marie-Paule Cappez 04 42 73 56 87
Danielle Simonet 06 82 41 82 81 .
Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 25 50 69
English :
Every month, the Centre Culturel de Cassis introduces you to a new book.
« Rivage de la colère » by Caroline Laurent
Presented by Danielle Jeanjean
German :
Jeden Monat stellt Ihnen das Kulturzentrum von Cassis ein Buch vor.
« Ufer des Zorns » von Caroline Laurent
Vorgestellt von Danielle Jeanjean
Italiano :
Ogni mese, il Centro Culturale di Cassis vi presenta un nuovo libro.
« Rivage de la colère » di Caroline Laurent
Presentato da Danielle Jeanjean
Espanol :
Cada mes, el Centro Cultural de Cassis le presenta un nuevo libro.
« Rivage de la colère » de Caroline Laurent
Presentado por Danielle Jeanjean
L’événement Livres entre parenthèses Rivage de la colère de Caroline Laurent Cassis a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de Cassis