Livres entre parenthèses Si Mozart m’était conté Association Centre Culturel E Agostini Cassis

Jeudi 6 novembre 2025 de 19h à 20h30. Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-06 19:00:00
fin : 2025-11-06 20:30:00
Date(s) :
2025-11-06
Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.
Si Mozart m’était conté
Présenté par Michèle Gorrée
Les séances ont lieu de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Cassis (entrée libre)
Pour tous renseignements, s’adresser à
Marie-Paule Cappez 04 42 73 56 87
Danielle Simonet 06 82 41 82 81 .
Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 25 50 69
English :
Every month, the Centre Culturel de Cassis introduces you to a new book.
Si Mozart m’était conté (If Mozart were told to me)
Presented by Michèle Gorrée
German :
Jeden Monat stellt Ihnen das Kulturzentrum von Cassis ein Buch vor.
Si Mozart m’était conté (Wenn mir Mozart erzählt würde)
Angeboten von Michèle Gorrée
Italiano :
Ogni mese, il Centro Culturale di Cassis vi presenta un nuovo libro.
Se mi dicessero Mozart
Presentato da Michèle Gorrée
Espanol :
Cada mes, el Centro Cultural de Cassis le presenta un nuevo libro.
Si me contaran a Mozart
Presentado por Michèle Gorrée
