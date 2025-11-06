Livres entre parenthèses Si Mozart m’était conté Association Centre Culturel E Agostini Cassis

Livres entre parenthèses Si Mozart m’était conté

Jeudi 6 novembre 2025 de 19h à 20h30. Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.



Si Mozart m’était conté

Présenté par Michèle Gorrée

Les séances ont lieu de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Cassis (entrée libre)

Pour tous renseignements, s’adresser à

Marie-Paule Cappez 04 42 73 56 87

Danielle Simonet 06 82 41 82 81 .

Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 25 50 69

English :

Every month, the Centre Culturel de Cassis introduces you to a new book.



Si Mozart m’était conté (If Mozart were told to me)

Presented by Michèle Gorrée

German :

Jeden Monat stellt Ihnen das Kulturzentrum von Cassis ein Buch vor.



Si Mozart m’était conté (Wenn mir Mozart erzählt würde)

Angeboten von Michèle Gorrée

Italiano :

Ogni mese, il Centro Culturale di Cassis vi presenta un nuovo libro.



Se mi dicessero Mozart

Presentato da Michèle Gorrée

Espanol :

Cada mes, el Centro Cultural de Cassis le presenta un nuevo libro.



Si me contaran a Mozart

Presentado por Michèle Gorrée

