Livres mystères Médiathèque Bras Fusil Saint-Benoît

Livres mystères Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque Bras Fusil La Réunion

Début : 2025-10-04T07:00:00 – 2025-10-04T15:00:00

Fin : 2025-10-04T07:00:00 – 2025-10-04T15:00:00

Des extraits de certains livres snt passés à la déchiqueteuse. A vous de reconstituer les pages et de deviner de quels livres sont tirés les extraits.

Médiathèque Bras Fusil 4 rue Le Corbusier Bras Fusil 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 Le Monteil La Réunion La Réunion 0262508833

