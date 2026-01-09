Livres toujours Vente de livres de seconde main Couvent des Récollets Cognac
Livres toujours Vente de livres de seconde main Couvent des Récollets Cognac mardi 3 février 2026.
Livres toujours Vente de livres de seconde main
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-03
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-03
Romans, littérature jeunesse, loisirs créatifs, on trouve de tout à la vente de livres de seconde main de l’association Maillons eco-solidaires et à des prix imbattables !
Exposition nature championne et inspirante.
.
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 50 46 54 15 maillonsecosolidaires@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Novels, children’s literature, arts and crafts, you’ll find it all at the Maillons eco-solidaires second-hand book sale, and at unbeatable prices!
A champion and inspiring nature exhibition.
L’événement Livres toujours Vente de livres de seconde main Cognac a été mis à jour le 2026-01-07 par Destination Cognac