Livres toujours Vente de livres de seconde main Couvent des Récollets Cognac

Livres toujours Vente de livres de seconde main

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Début : Dimanche 2026-02-03

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-03

Romans, littérature jeunesse, loisirs créatifs, on trouve de tout à la vente de livres de seconde main de l’association Maillons eco-solidaires et à des prix imbattables !

Exposition nature championne et inspirante.

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 50 46 54 15 maillonsecosolidaires@gmail.com

English :

Novels, children’s literature, arts and crafts, you’ll find it all at the Maillons eco-solidaires second-hand book sale, and at unbeatable prices!

A champion and inspiring nature exhibition.

