Livres ! une visite guidée ludique et participative – Le Malesherbois 16 juillet 2025 15:00

Loiret

Livres ! une visite guidée ludique et participative 70 Avenue du Général Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-30 16:00:00

Date(s) :

2025-07-16

2025-07-25

2025-07-30

2025-08-08

2025-08-13

2025-08-22

2025-08-27

Les différentes étapes de la fabrication du livre !Familles

Pourquoi a-t-on inventé l’écriture ? Comment est-on passé du papyrus au papier ? Quelle est la première forme du livre ? De quoi a-t-on besoin pour imprimer ? Qui était le premier éditeur, et pourquoi certains se sont spécialisés dans la littérature jeunesse ? Comment sommes-nous finalement parvenus à l’objet-livre tel qu’on le connaît aujourd’hui ?

Venez donc répondre à toutes ces questions au moyen d’une visite ludique sur l’histoire du livre ! En s’appuyant sur l’album « Livres! », Adrien Saldana, chargé de médiation culturelle, offre aux visiteurs, dès 6 ans, des visites ludiques qui révèleront l’origine et les évolutions du livre… Une visite parfaitement adaptée aux familles… 5 .

70 Avenue du Général Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

English :

The different stages of book production!

German :

Die einzelnen Schritte der Buchherstellung!

Italiano :

Le diverse fasi della produzione di un libro!

Espanol :

Las distintas etapas de la producción de un libro

L’événement Livres ! une visite guidée ludique et participative Le Malesherbois a été mis à jour le 2025-06-14 par OT GRAND PITHIVERAIS