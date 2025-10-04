L’ivresse dans les collections patrimoniales et illustrées Médiathèque André Malraux Strasbourg

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30
Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Rencontre – L’heure aux trésors

De la mythologie à aujourd’hui, de la treille au verre, venez découvrir comment l’ivresse se décline dans nos collections patrimoniales et illustrées.

Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André Malraux, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 0388451010 http://www.mediatheques.strasbourg.eu
