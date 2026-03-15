Livret de jeu La chasse aux œufs est lancée ! La Celle-Condé
Livret de jeu La chasse aux œufs est lancée ! La Celle-Condé samedi 4 avril 2026.
Livret de jeu La chasse aux œufs est lancée !
La Celle-Condé Cher
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
À l’occasion des vacances de printemps, le Pôle du Cheval et de l’Âne propose aux enfants de partir à l’aventure !
Munis d’une carte et du livret de jeu La chasse aux œufs est lancée !, les petits explorateurs partiront à la recherche de sucreries. Pour trouver le butin chocolaté, ils devront notamment faire appel à leurs connaissances sur les ânes !
Ce livret est disponible du 4 avril au 3 mai en supplément du billet d’entrée. Comptez environ 1heure. 2 .
La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 28 12 contact@polechevaletane.fr
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English :
For the spring vacations, the Pôle du Cheval et de l’Âne invites children to go on an adventure!
L’événement Livret de jeu La chasse aux œufs est lancée ! La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-03-15 par OT LIGNIERES