Livret de jeu La chasse aux œufs est lancée !

La Celle-Condé Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion des vacances de printemps, le Pôle du Cheval et de l’Âne propose aux enfants de partir à l’aventure !

Munis d’une carte et du livret de jeu La chasse aux œufs est lancée !, les petits explorateurs partiront à la recherche de sucreries. Pour trouver le butin chocolaté, ils devront notamment faire appel à leurs connaissances sur les ânes !

Ce livret est disponible du 4 avril au 3 mai en supplément du billet d’entrée. Comptez environ 1heure. 2 .

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 28 12 contact@polechevaletane.fr

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English :

For the spring vacations, the Pôle du Cheval et de l’Âne invites children to go on an adventure!

L’événement Livret de jeu La chasse aux œufs est lancée ! La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-03-15 par OT LIGNIERES