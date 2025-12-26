Livret-découverte Galerie Jean-Marie Périer

Place des Conques Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-02

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-02 2026-02-01 2026-02-21 2026-03-09 2026-04-01 2026-06-01 2026-10-01 2026-11-02 2026-12-19

Partez à la découverte des années 1960 en parcourant les salles de la galerie Jean-Marie Périer et en observant en détail les clichés du célèbre photographe !

Jeux d’observation détaillés, qui est-ce ? , labyrinthe et points à relier plongeront petits et grands dans une époque d’insouciance où Johnny Hallyday, les Beatles et les Rolling Stones régnaient sur la planète musicale !

Livret-jeu pour les 6-15 ans à retirer à l’accueil de la galerie. .

Place des Conques Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 53 04 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a trip back to the 1960s and explore the rooms of the Jean-Marie Périer gallery, looking at the famous photographer’s pictures in detail!

L’événement Livret-découverte Galerie Jean-Marie Périer Villeneuve a été mis à jour le 2025-12-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)