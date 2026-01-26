Livret d’enquête les scientifiques de l’ombre

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Envie de jouer les détectives ? Le musée Electropolis vous propose un livret d’enquête pour partir sur les traces de chercheurs et d’inventeurs restés dans l’ombre. Au fil des salles, vous découvrez un scientifique oublié et une énigme à résoudre à vous d’observer, de déduire et de rassembler les indices pour remettre en lumière leurs inventions.

Une visite ludique et stimulante, idéale pour explorer le musée autrement et regarder chaque détail avec un œil neuf. .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Livret d’enquête les scientifiques de l’ombre Mulhouse a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace