Livret enfant À la recherche de mon ami Aulaf ! Chilleurs-aux-Bois

Livret enfant À la recherche de mon ami Aulaf !

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-31

2025-12-20

Un livret d’énigmes pour (re)découvrir le château en compagnie d’Aulaf notre bonhomme de neige. Le meilleur compagnon de visite papier pour déambuler dans les salles.

6-12 ans

Inclus dans le billet d’entrée

À demander à la billetterie .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

A booklet of riddles to (re)discover the château in the company of Aulaf our snowman. The best paper companion for wandering the halls.

German :

Ein Rätselheft, um das Schloss mit Aulaf, unserem Schneemann, (wieder) zu entdecken. Der beste Begleiter auf Papier, um durch die Räume zu wandern.

Italiano :

Un libretto di indovinelli per (ri)scoprire il castello in compagnia di Aulaf, il nostro pupazzo di neve. Il compagno di carta perfetto per girare per i corridoi.

Espanol :

Un librito de acertijos para (re)descubrir el castillo en compañía de Aulaf, nuestro muñeco de nieve. El compañero de papel perfecto para recorrer los pasillos.

