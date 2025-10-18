Livret enfant des vacances de la Toussaint Le sport à la Renaissance Chilleurs-aux-Bois

Livret enfant des vacances de la Toussaint Le sport à la Renaissance Chilleurs-aux-Bois samedi 18 octobre 2025.

Livret enfant des vacances de la Toussaint Le sport à la Renaissance

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

Un compagnon de visite pour les enfants rempli d’énigmes et de défis autour du sport à la Renaissance. Une belle manière de visiter le site de manière autonome.

Un compagnon de visite pour les enfants rempli d’énigmes et de défis autour du sport à la Renaissance. Une belle manière de visiter le site de manière autonome.

6-12 ans

Inclus dans le billet d’entrée

A demander à la billetterie

Livret enfant seulement en français .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

A visit companion for children filled with riddles and challenges based on Renaissance sports. A great way to visit the site independently.

German :

Ein Besuchsbegleiter für Kinder voller Rätsel und Herausforderungen rund um den Sport in der Renaissance. Eine schöne Möglichkeit, die Stätte selbstständig zu besuchen.

Italiano :

Un compagno di visita per bambini con indovinelli e sfide basate sullo sport rinascimentale. Un ottimo modo per visitare il sito in modo indipendente.

Espanol :

Un compañero de visita para niños lleno de acertijos y desafíos basados en el deporte renacentista. Una buena manera de visitar el sitio de forma independiente.

L’événement Livret enfant des vacances de la Toussaint Le sport à la Renaissance Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-12 par ADRT45