Livret jeu – Chasseur de monstre MUSE SAINT-DIZIER Saint-Dizier

Livret jeu – Chasseur de monstre 18 octobre – 2 novembre MUSE SAINT-DIZIER Haute-Marne

Livret jeu et entrée gratuits pour les -26 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T18:30:00

Fin : 2025-11-02T10:00:00 – 2025-11-02T18:30:00

AU SECOURS !

MUSE a besoin d’un chasseur de monstres ! D’étranges et affreuses créatures ont pris possession des lieux.

Viens nous aider à les capturer !

‍♂️Livret jeu gratuit à demander à l’accueil.

‍♂️Accessible dès 6 ans.

MUSE SAINT-DIZIER 24 rue Diderot Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 10 50 53 »}, {« type »: « email », « value »: « muse@mairie-saintdizier.fr »}]

