Livret-jeu jeune public en famille : explore le château au temps de François Iᵉʳ, Château de Chambord, Chambord

Informations pratiques

Livret-jeu jeune public en famille : explore le château au temps de François Iᵉʳ 19 et 20 septembre Château de Chambord Loir-et-Cher

Participation libre, sans réservation et sur demande au point information (au rez-de-chaussée du donjon)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’architecture du château, les matériaux employés sur le chantier, les bâtisseurs de la chapelle et l’aménagement de la chambre du roi : tu découvriras quatre activités ludiques et pédagogiques pour mieux connaître le château !

Château de Chambord Domaine national de Chambord, 41250 Chambord, France Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254504000 https://www.chambord.org C’est à partir de 1519 que François Ier décida de remplacer l’ancienne forteresse des comtes de Blois par un château destiné à la chasse. Les limites actuelles du domaine royal sont celles qui furent fixées par Gaston d’Orléans, propriétaire du domaine de 1626 à 1660 (seul domaine royal conservé dans sa délimitation du XVIIe siècle). Le parc, de 5433 hectares, cerné par un mur de clôture, comporte six entrées. En 1682, Jules Hardouin-Mansart aménagea le domaine, avec le tracé géométrique du parc et la construction des écuries du maréchal de Saxe. Deux ponts construits en 1708 traversent le Cosson. En 1821, le domaine fut acquis par le futur comte de Chambord. Au cours du XIXe siècle eurent lieu des campagnes de boisement, la création d’un jardin anglais dans la partie ouest, la réorganisation du village, le remaniement de l’église Saint-Louis (1830-1865), etc. Le domaine a été acquis par l’État en 1930. Ouvert tous les jours de l’année sauf le 1er janvier, le 21 mars et le 25 décembre.

Parcours librement le château et complète ton carnet à l’aide de la planche d’autocollants fournie.

©Domaine national de Chambord