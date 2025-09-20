Livret jeux, à la découverte du Burgos Place Anthony Ramalingom 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît

Livret jeux, à la découverte du Burgos Place Anthony Ramalingom 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît samedi 20 septembre 2025.

Livret jeux, à la découverte du Burgos 20 et 21 septembre Place Anthony Ramalingom 97470 Saint-Benoît La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Livret jeux, à la découverte du Burgos

Pendant que les adultes parcourront l’exposition, les enfants pourront la découvrir tout en s’amusant.

Ce livret ludique, mêlant subtilement pédagogie et divertissement, invite les plus jeunes à explorer le contenu des panneaux pour trouver les réponses à des jeux captivants.

Place Anthony Ramalingom 97470 Saint-Benoît rue Amiral Bouvet 97470 Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

Journées européennes du patrimoine 2025

Somin Sarèt