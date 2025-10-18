Livret-jeux Le château hanté Sully-sur-Loire

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Gratuit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Viens t’amuser en résolvant les énigmes et défis ensorcelés de ce livret-jeux. Suis les aventures du fantôme Eugène et parcours le château de manière autonome et drôle avec ton compagnon de visite papier.

Sur demande à l’accueil gratuit pour l’achat d’un billet d’entrée au Château. .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86 chateau.sully@loiret.fr

