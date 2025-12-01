Livret-jeux Noël à travers les âges Sully-sur-Loire

Livret-jeux Noël à travers les âges

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-31

Incontournable des vacances de Noël, le livret-jeux Noël à travers les âges te donnera du fil à retordre énigmes et défis t’attendent. Ta mission résoudre tout le livret pour obtenir une récompense.

Pour les 7-12 ans A demander à la billetterie Inclus dans le billet d’entrée.

Ce livret est uniquement disponible en français. 5 .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86 chateau.sully@loiret.fr

English :

A must-have for the Christmas vacations, the « Christmas Through the Ages » booklet will give you a hard time: riddles and challenges await you. Your mission: solve the whole booklet to earn a reward.

German :

Das Spielbuch « Weihnachten im Wandel der Zeiten » ist ein Muss für die Weihnachtsferien und wird dich mit Rätseln und Herausforderungen herausfordern. Deine Aufgabe ist es, das gesamte Heft zu lösen, um eine Belohnung zu erhalten.

Italiano :

Imperdibile per le feste natalizie, il libretto di giochi « Il Natale attraverso i secoli » vi farà allenare: vi aspettano indovinelli e sfide. La vostra missione: risolvere l’intero libretto per ottenere una ricompensa.

Espanol :

Imprescindible para las fiestas navideñas, el cuadernillo de juegos « La Navidad a través de los tiempos » le pondrá a prueba: le esperan acertijos y desafíos. Tu misión: resolver todo el cuadernillo para ganar una recompensa.

