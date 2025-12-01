Livret-jeux Noël à travers les âges Sully-sur-Loire
Livret-jeux Noël à travers les âges Sully-sur-Loire samedi 20 décembre 2025.
Livret-jeux Noël à travers les âges
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 5 EUR
5
Tarif enfant
Date : 2025-12-20 à 2025-12-31
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-20
Incontournable des vacances de Noël, le livret-jeux Noël à travers les âges te donnera du fil à retordre énigmes et défis t’attendent. Ta mission résoudre tout le livret pour obtenir une récompense.
Pour les 7-12 ans A demander à la billetterie Inclus dans le billet d’entrée.
Ce livret est uniquement disponible en français. 5 .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86 chateau.sully@loiret.fr
English :
A must-have for the Christmas vacations, the « Christmas Through the Ages » booklet will give you a hard time: riddles and challenges await you. Your mission: solve the whole booklet to earn a reward.
German :
Das Spielbuch « Weihnachten im Wandel der Zeiten » ist ein Muss für die Weihnachtsferien und wird dich mit Rätseln und Herausforderungen herausfordern. Deine Aufgabe ist es, das gesamte Heft zu lösen, um eine Belohnung zu erhalten.
Italiano :
Imperdibile per le feste natalizie, il libretto di giochi « Il Natale attraverso i secoli » vi farà allenare: vi aspettano indovinelli e sfide. La vostra missione: risolvere l’intero libretto per ottenere una ricompensa.
Espanol :
Imprescindible para las fiestas navideñas, el cuadernillo de juegos « La Navidad a través de los tiempos » le pondrá a prueba: le esperan acertijos y desafíos. Tu misión: resolver todo el cuadernillo para ganar una recompensa.
