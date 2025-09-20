Livret « la course à l’espace » Musée Electropolis Mulhouse

Livret « la course à l’espace » 20 et 21 septembre Musée Electropolis Haut-Rhin

Livret en accès libre à l’entrée du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Muni de son livret d’enquête, en accès libre à l’entrée, le visiteur découvrira comment l’espace a été perçu à travers le temps, des dieux de la foudre qui menaçaient de nous faire tomber le ciel sur la tête aux évolutions technologiques qui nous ont permis de faire avancer l’aérospatial jusqu’à la conquête de l’espace.

Musée Electropolis 55 Rue du Pâturage, 68200 Mulhouse, France Mulhouse 68200 Dornach Haut-Rhin Grand Est +33389324850 https://www.musee-electropolis.fr Le musée Electropolis de Mulhouse conserve des machines et des appareils anciens et pionniers (du XVIIIe au début du XXe siècles) et surtout un ensemble représentatif d’objets domestiques faisant du Musée Electropolis la collection publique française de référence dans le domaine des applications domestiques de l’électricité. L’objet le plus célèbre est le groupe électrogène Sulzer-BBC de 1901, machine à vapeur et alternateur totalisant 170 tonnes.

© Musée Electropolis