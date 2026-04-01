Livrévasion Salon du livre d’Arsac-en-Velay Association Au fil des Pages Arsac-en-Velay
Livrévasion Salon du livre d’Arsac-en-Velay Association Au fil des Pages Arsac-en-Velay samedi 11 avril 2026.
Arsac-en-Velay
Livrévasion Salon du livre d’Arsac-en-Velay
Association Au fil des Pages 3 route du Puy Salle polyvalente Arsac-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
La 29ème édition du salon du livre, Livrévasion, aura lieu les 11 et 12 avril à Arsac-en-Velay.
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Association Au fil des Pages 3 route du Puy Salle polyvalente Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 80 94 livrevasion-arsac@laposte.net
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English :
The 29th edition of the Livrévasion book fair will take place on April 11 and 12 in Arsac-en-Velay.
L’événement Livrévasion Salon du livre d’Arsac-en-Velay Arsac-en-Velay a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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