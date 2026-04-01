Livrévasion Salon du livre d’Arsac-en-Velay Association Au fil des Pages Arsac-en-Velay

Arsac-en-Velay

Livrévasion Salon du livre d’Arsac-en-Velay

Association Au fil des Pages 3 route du Puy Salle polyvalente Arsac-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

La 29ème édition du salon du livre, Livrévasion, aura lieu les 11 et 12 avril à Arsac-en-Velay.

.

Association Au fil des Pages 3 route du Puy Salle polyvalente Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 80 94 livrevasion-arsac@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 29th edition of the Livrévasion book fair will take place on April 11 and 12 in Arsac-en-Velay.

L’événement Livrévasion Salon du livre d’Arsac-en-Velay Arsac-en-Velay a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay