Livron freeze Battle Breakdance Hôtel de Ville Livron-sur-Drôme

Livron freeze Battle Breakdance

Hôtel de Ville 90 Avenue Joseph Combier Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Dans le cadre du Festival Danse au Fil d’Avril en partenariat avec la FOL26.

.

Hôtel de Ville 90 Avenue Joseph Combier Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 41 37 culture@mairie-livron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Battle Breakdance

As part of the Danse au Fil d’Avril Festival in partnership with FOL26.

L’événement Livron freeze Battle Breakdance Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme