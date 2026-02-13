Livron freeze Battle Breakdance Hôtel de Ville Livron-sur-Drôme
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
2026-04-04
Dans le cadre du Festival Danse au Fil d’Avril en partenariat avec la FOL26.
Hôtel de Ville 90 Avenue Joseph Combier Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 41 37 culture@mairie-livron.fr
English : Battle Breakdance
As part of the Danse au Fil d’Avril Festival in partnership with FOL26.
