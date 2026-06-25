Lix’Scènes Summer Live #6 Place des Fêtes Lixing-lès-Rouhling

Lixing-lès-Rouhling

Lix’Scènes Summer Live #6

Place des Fêtes 22 rue des mésanges Lixing-lès-Rouhling Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Prêt à vivre une soirée inoubliable ?

L’association Lix’scènes vous propose sa traditionnelle Summer live #6 …

Depuis 2017, on ne fait pas que du bruit à Lixing-les-Rouhling, on y fait vivre la scène indépendante et underground.

Chaque année, nous branchons nos amplis pour un festival à taille humaine et convivial, toujours accessible au plus grand nombre.

Pour cette édition, le groove traverse les frontières des groupes internationaux débarquent pour faire résonner notre écrin de verdure comme jamais !

Durant la soirée, vous pourrez déguster notre délicieux pulled pork en burger ou assiette, ainsi qu’une version végétarienne -galette de courgette).

Au programme

– 18h30 Two Magnets Folk (France).

Duo strasbourgeois, Two Magnets creuse un sillon folk-blues aux accents 60’s, traversé d’une tension actuelle. Deux voix en équilibre, des guitares à vif, des harmonies qui s’incrustent. Plus de 200 concerts au compteur sur scène, ça vibre, ça groove, ça embarque.

– 20h30 DD Rey Blues (France).

Dirty Deep en version solitaire. DD Rey distille un blues roots, sec et habité, quelque part entre poussière et errance. Guitare, harmonica, voix râpeuse un set dépouillé, tendu, sans échappatoire.

– 21h30 Reverend Beat-Man & Milan Slick Blues trash et rock’n roll (Suisse).

Blues trash et rock’n roll hanté collision frontale. Une tension brute, presque physique, dans la lignée de Nick Cave et de Johnny Thunders. Sur scène, c’est sec, intense, sans compromis.

– 23h James Leg Blues rock (USA).

Fils de pasteur, nourri au gospel, mais loin de toute dévotion. James Leg balance un blues noir et incandescent, porté par un Rhodes qui gronde et une voix râpeuse comme du gravier. Un set brute, direct, qui cogne sans prévenir.

– 0h30 Public House Punk (Australie).

Né dans un salon, forgé sur scène. Public House balance un punk direct, nerveux, sans filtre. Les morceaux s’enchaînent à toute vitesse, l’énergie ne retombe jamais. En tournée européenne ils jouent comme si tout pouvait s’arrêter demain.Tout public

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Place des Fêtes 22 rue des mésanges Lixing-lès-Rouhling 57520 Moselle Grand Est +33 6 30 20 57 71 lixscenes@gmail.com

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English :

Ready for an unforgettable evening?

The Lix?scènes association invites you to its traditional Summer live #6 …

Since 2017, Lixing-les-Rouhling hasn’t just been making noise, it’s also been bringing the independent and underground scene to life.

Every year, we plug in our amps for a festival on a human scale and friendly, always accessible to as many people as possible.

This year, the groove crosses borders, with international bands bringing their sound to our green setting like never before!

During the evening, you can enjoy our delicious pulled pork burger or plate, as well as a vegetarian version (zucchini patty).

On the program:

– 6:30pm Two Magnets Folk (France).

Two Magnets, a duo from Strasbourg, dig a folk-blues groove with 60’s accents, crossed by a contemporary tension. Two well-balanced voices, raw guitars and inlaid harmonies. Over 200 concerts to their credit: on stage, they vibrate, groove and embark.

– 8:30pm DD Rey Blues (France).

Dirty Deep solo. DD Rey distills a dry, rootsy blues, somewhere between dust and wandering. Guitar, harmonica, raspy voice: a stripped-down, taut set with no escape.

– 9:30pm Reverend Beat-Man & Milan Slick Blues trash and rock’n roll (Switzerland).

Blues trash and haunted rock’n’roll: head-on collision. Raw, almost physical tension, in the tradition of Nick Cave and Johnny Thunders. On stage, it’s dry, intense and uncompromising.

– 11pm James Leg Blues rock (USA).

A pastor’s son, nourished by gospel, but far from any devotion. James Leg delivers a dark, incandescent blues, driven by a rumbling Rhodes and a voice as rough as gravel. A raw, direct set that hits without warning.

– 0:30 Public House Punk (Australia).

Born in a living room, forged on stage. Public House’s punk is direct, edgy and unfiltered. The songs follow one another at breakneck speed, and the energy never lets up. On tour in Europe: they play as if everything could end tomorrow.

L’événement Lix’Scènes Summer Live #6 Lixing-lès-Rouhling a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES