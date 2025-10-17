Liza Mauzole La Carène Brest

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2025-10-17 16:30:00

fin : 2025-10-17 17:30:00

2025-10-17

Guitariste de formation au conservatoire, Liza s’est passionnée pour la musique dès l’enfance, explorant également le chant.

Son univers musical, marqué par des influences telles que Stevie Wonder et des sonorités plus rock, s’est développé au fil des années. Depuis 2015, elle crée ses propres morceaux, mêlant anglais et français dans ses textes. Avec sa guitare, son looper et sa voix à la fois douce et puissante, Liza évolue dans un univers où se croisent folk et neo soul. Son art, nourri par les émotions captées dans les mélodies, offre un univers aussi riche que vibrant.

Elle a récemment assuré les première parties de Peter Doherty et Manu Chao et a fait l’ouverture des Petites Folies en juin dernier !

Informations pratiques

Durée 1h.

Tout public. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

