LLOYD COLE Le Rocher de Palmer Cenon

LLOYD COLE Mercredi 5 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T20:30:00 – 2025-11-05T23:30:00

Fin : 2025-11-05T20:30:00 – 2025-11-05T23:30:00

Quatre décennies sont passées depuis les débuts du Britannique qui officiait alors avec The Commotions. Rattlesnakes, leur premier album a installé le leader dans la catégorie des songwriters nourris de solides références littéraires. Lloyd Cole poursuit sa carrière en solitaire à l’aube des années 90, et conforte son identité artistique : des textes mélancoliques et poétiques, des mélodies délicieusement entêtantes, une voix de velours envoûtante. Quarante ans de carrière et une discographie qui embrasse les époques depuis le rock indie de ses débuts jusqu’à un virage électronique au tournant des années 2000, avant un retour à ses racines folk. Dans ce live conçu en deux temps séparés par un entracte, Lloyd Cole remonte l’histoire de sa musique jusqu’a son dernier album On pain, parfaite synthèse de la combinaison des genres explorés tout au long de sa carrière.

Dernier album : On Pain, 2023, earMUSIC

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/lloyd-cole-05112025-1930 »}]

