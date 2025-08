Lloyd Cole Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Lloyd Cole Espace Julien Marseille 6e Arrondissement lundi 3 novembre 2025.

Lloyd Cole

Lundi 3 novembre 2025 à partir de 20h30. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Début : Lundi 2025-11-03

fin : 2025-11-03

2025-11-03

Concert de lloyd Cole

Lloyd Cole, artiste britannique aux talents multiples, illumine le paysage musical depuis les années 1980. Né le 31 janvier 1961 à Buxton, en Angleterre, ce chanteur et compositeur prolifique fait ses débuts sur la scène internationale avec son groupe Lloyd Cole and the Commotions en 1984. Leur premier album, « Rattlesnakes », marque d’emblée leur entrée fracassante dans le monde de la musique, révélant au grand jour leur génie créatif et leur sensibilité artistique.



Naviguant entre pop, rock et folk, Lloyd Cole forge un univers musical empreint d’élégance et de mélancolie. Ses textes poétiques et introspectifs, mis en valeur par des mélodies envoûtantes, font écho aux questionnements et aux aspirations de toute une génération. Parmi ses œuvres marquantes, on retrouve des titres tels que « Perfect Skin » et « Are You Ready to Be Heartbroken? », qui témoignent de son talent d’écriture et de sa maîtrise mélodique.



Après la séparation de son groupe en 1989, Lloyd Cole entame une carrière solo fructueuse, à l’origine de plusieurs albums acclamés, dont « Lloyd Cole » (1990), « Guesswork » (2019) et « On Pain » (2023) confirmant ainsi sa place de figure majeure de la scène musicale internationale.



L’identité artistique de Lloyd Cole repose sur un savant mélange de classicisme et de modernité, alliant des influences musicales variées à une approche sincère et authentique de la création. Son charisme et sa voix inimitable en font un artiste profondément attachant, qui parvient à captiver et émouvoir les auditeurs à travers les décennies. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Lloyd Cole concert

German :

Konzert von lloyd Cole

Italiano :

Concerto di Lloyd Cole

Espanol :

Concierto de Lloyd Cole

