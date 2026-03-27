Lloyd Cole – Solo show Salle Paul Fort Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-22 20:30 –

Gratuit : non 39 € 39 € Réservation :https://www.aegpresents.fr/event/lloyd-cole/https://www.ospectacles.fr/date/lloyd-cole/ Tout public

Concert Lloyd Cole, reconnu comme l’un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes nés de l’ère post-punk, sera en tournée solo au mois de juin 2026 en France.Ses élégantes performances solo de ces dernières années étaient principalement acoustiques, mais pour ces concerts, il a décidé de passer à l’électrique. Le spectacle couvrira toute sa carrière, depuis ses débuts magistraux avec les Commotions « Rattlesnakes » jusqu’à l’acclamé « On Pain » de 2023, en passant par toutes les étapes intermédiaires. Il jouera deux sets avec un entracte.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



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