Lloyd Cole – Solo show Salle Paul Fort Nantes
Lloyd Cole – Solo show Salle Paul Fort Nantes lundi 22 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-22 20:30 –
Gratuit : non 39 € 39 € Réservation :https://www.aegpresents.fr/event/lloyd-cole/https://www.ospectacles.fr/date/lloyd-cole/ Tout public
Concert Lloyd Cole, reconnu comme l’un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes nés de l’ère post-punk, sera en tournée solo au mois de juin 2026 en France.Ses élégantes performances solo de ces dernières années étaient principalement acoustiques, mais pour ces concerts, il a décidé de passer à l’électrique. Le spectacle couvrira toute sa carrière, depuis ses débuts magistraux avec les Commotions « Rattlesnakes » jusqu’à l’acclamé « On Pain » de 2023, en passant par toutes les étapes intermédiaires. Il jouera deux sets avec un entracte.
Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Salle Paul Fort et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Grande Braderie de Nantes, Nantes (Centre ville), Nantes 28 mars 2026
- Journée de la parentalité, Centre de Loisirs Bout des Landes Bruyères ACCOORD, Nantes 28 mars 2026
- Fête foraine de Printemps, Cours Saint-Pierre, Nantes 28 mars 2026
- Amusez Vous ! au Parc Archipel Petite Hollande, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes 28 mars 2026
- Sortie découverte : Journée de la Parentalité, PaQ’la Lune, Nantes 28 mars 2026