Lluc Casares Quartet en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris

Lluc Casares Quartet en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris mardi 14 octobre 2025.

Il y a enregistré quatre albums en tant que leader, fondé le label The Changes, et dirigé des projets ambitieux comme la Barcelona Art Orchestra.

Pour ce concert inédit à Paris, il sera entouré de quelques-uns des meilleurs musiciens de la scène parisienne. Une soirée placée sous le signe d’un jazz contemporain riche et inspiré, fidèle à ses racines tout en affirmant une voix originale – sans jamais perdre le groove ni l’essence.

Lluc Casares : saxophone ténor

Piano, contrebasse, batterie : TBA

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz — Lluc Casares atterrit à Paris pour la première fois au 38Riv. Après deux années passées à New York, où il s’est formé auprès de maîtres tels que Wynton Marsalis ou Kenny Washington, le saxophoniste catalan est retourné à Barcelone, sa ville natale, pour y construire une carrière brillante.

Le mardi 14 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

Le mardi 14 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

