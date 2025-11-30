LLUPIA FÊTE NOËL Llupia

LLUPIA FÊTE NOËL

LLUPIA FÊTE NOËL Llupia dimanche 30 novembre 2025.

LLUPIA FÊTE NOËL

Llupia Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :
2025-11-30

Venez célébrer la magie de Noël!
  .

Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59 

English :

Come celebrate the magic of Christmas!

German :

Feiern Sie den Zauber von Weihnachten!

Italiano :

Venite a festeggiare la magia del Natale!

Espanol :

¡Ven a celebrar la magia de la Navidad!

L’événement LLUPIA FÊTE NOËL Llupia a été mis à jour le 2025-11-24 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME