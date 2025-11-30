LLUPIA FÊTE NOËL Llupia
LLUPIA FÊTE NOËL Llupia dimanche 30 novembre 2025.
LLUPIA FÊTE NOËL
Llupia Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Venez célébrer la magie de Noël!
.
Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59
English :
Come celebrate the magic of Christmas!
German :
Feiern Sie den Zauber von Weihnachten!
Italiano :
Venite a festeggiare la magia del Natale!
Espanol :
¡Ven a celebrar la magia de la Navidad!
L’événement LLUPIA FÊTE NOËL Llupia a été mis à jour le 2025-11-24 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME