LO CALENDARI DELS 50 ANS LA MÒSTRA Béziers

LO CALENDARI DELS 50 ANS LA MÒSTRA
Place du 14 Juillet Béziers Hérault
Début : 2025-11-14
fin : 2025-12-19
Découvrez 12 œuvres inédites créées pour les 50 ans du CIRDOC par 9 artistes occitans, célébrant le patrimoine et la créativité d’un demi-siècle de culture vivante.
Pour clôturer cette année anniversaire en beauté, la Mediatèca vous propose de découvrir douze œuvres originales spécialement réalisées à l’occasion des 50 ans du CIRDOC.
Afin de célébrer ce demi-siècle d’existence, l’institut a fait appel à neuf artistes — compagnons de route de longue date ou talents émergents de la scène artistique occitane — pour imaginer des créations uniques rendant hommage au travail du CIRDOC et à la richesse de ses collections patrimoniales.
Venez admirer les œuvres de Camp Liure, Charles Camberoque, Robin Chouleur, Cloche, Jean-Charles Couderc, KOP, Maurice Maubert, Georges Souche et Alice Traisnel, et soufflez une dernière fois avec nous les 50 bougies du CIRDOC !
Le vernissage aura lieu le vendredi 14 novembre à 18h30. .
Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 11 85 13 secretariat@oc-cultura.eu
English :
Discover 12 original works created for CIRDOC?s 50th anniversary by 9 Occitan artists, celebrating the heritage and creativity of half a century of living culture.
German :
Entdecken Sie 12 unveröffentlichte Werke, die anlässlich des 50-jährigen Bestehens des CIRDOC von 9 okzitanischen Künstlern geschaffen wurden und das Erbe und die Kreativität eines halben Jahrhunderts lebendiger Kultur feiern.
Italiano :
Scoprite 12 opere originali create per il 50° anniversario del CIRDOC da 9 artisti occitani, che celebrano il patrimonio e la creatività di mezzo secolo di cultura viva.
Espanol :
Descubra 12 obras originales creadas para el 50 aniversario de CIRDOC por 9 artistas occitanos, que celebran el patrimonio y la creatividad de medio siglo de cultura viva.
