« Lo carnaval de las bestias » Les Fées du Az’Art Place Grégoire de Tours Brioude samedi 29 novembre 2025.
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-29 21:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Une ode à la liberté et à la magie du carnaval . Plongez dans Lo Carnaval de las Bestias ! Un spectacle initiatique, inspiré du mythe de Jean de l’Ours et du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns.
Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 24 animation@ville-brioude.fr
English :
An ode to freedom and the magic of carnival. Immerse yourself in Lo Carnaval de las Bestias! An initiatory show inspired by the myth of Jean de l’Ours and Camille Saint-Saëns?s Carnival of the Animals.
German :
Eine Ode an die Freiheit und die Magie des Karnevals . Tauchen Sie ein in Lo Carnaval de las Bestias! Ein Initiationsspektakel, inspiriert vom Mythos des Johannes vom Bären und dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns.
Italiano :
Un’ode alla libertà e alla magia del carnevale. Immergetevi ne Lo Carnaval de las Bestias! Uno spettacolo iniziatico ispirato al mito di Jean de l’Ours e al Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns.
Espanol :
Una oda a la libertad y a la magia del carnaval. ¡Sumérjase en Lo Carnaval de las Bestias! Un espectáculo iniciático inspirado en el mito de Jean de l’Ours y en el Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns.
