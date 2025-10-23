L’O’ des Sucs prend les couleurs d’Halloween Un programme terrifiant Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux
Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-10-23 15:30:00
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Viens participer à une séance de Yoga pour enfants ! Séance à 15h30 pour les 4/6 ans et séance à 16h30 pour les 6/8 ans. Sur inscription.
Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr
English :
Come and take part in a children’s yoga session! Session at 3.30pm for 4/6 year-olds and session at 4.30pm for 6/8 year-olds. Registration required.
German :
Komm und nimm an einer Yogastunde für Kinder teil! Sitzung um 15:30 Uhr für 4/6-Jährige und Sitzung um 16:30 Uhr für 6/8-Jährige. Nach Anmeldung.
Italiano :
Partecipate a una sessione di yoga per bambini! Sessione alle 15.30 per i bambini di 4/6 anni e sessione alle 16.30 per i bambini di 6/8 anni. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Ven a participar en una sesión de yoga para niños Sesión a las 15.30 h para niños de 4/6 años y sesión a las 16.30 h para niños de 6/8 años. Inscripción obligatoria.
L’événement L’O’ des Sucs prend les couleurs d’Halloween Un programme terrifiant Yssingeaux a été mis à jour le 2025-10-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire