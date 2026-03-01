L’O Espace aquatique Bain sonore vibratoire Obernai

L’O Espace aquatique Bain sonore vibratoire

6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13 19:15:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Bain sonore vibratoire une immersion sensorielle ! Plongez dans une expérience unique avec des bains sonores vibratoires. Sur inscription à l’accueil ou par téléphone.

De 19h15 22h00 (1h de séance + 1h15 d’accès à l’espace bien-être)

• Séances guidées pour une détente profonde (30 personnes maximum)

• Vibrations sonores apaisantes

• Ambiance lumineuse relaxante

Sur inscription à l’accueil ou par téléphone .

+33 3 88 50 32 78 contact@lo-obernai.fr

English :

Vibratory sound baths: a sensory immersion! Immerse yourself in a unique experience with vibrating sound baths. Please register at reception or by telephone.

