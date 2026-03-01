L’O Espace aquatique Bain sonore vibratoire Obernai
6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-13 19:15:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Bain sonore vibratoire une immersion sensorielle ! Plongez dans une expérience unique avec des bains sonores vibratoires. Sur inscription à l’accueil ou par téléphone.
Bain sonore vibratoire une immersion sensorielle !
Plongez dans une expérience unique avec des bains sonores vibratoires
De 19h15 22h00 (1h de séance + 1h15 d’accès à l’espace bien-être)
• Séances guidées pour une détente profonde (30 personnes maximum)
• Vibrations sonores apaisantes
• Ambiance lumineuse relaxante
Sur inscription à l’accueil ou par téléphone .
6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 32 78 contact@lo-obernai.fr
English :
Vibratory sound baths: a sensory immersion! Immerse yourself in a unique experience with vibrating sound baths. Please register at reception or by telephone.
