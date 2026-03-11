Lo Festenal #8 Festival de cultures occitanes Le Puy-en-Velay

Lo Festenal #8 Festival de cultures occitanes

Tarif : – –

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-28

Lo Festenal le festival des cultures occitanes (fèsta de las culturas occitanas) revient pour son huitième printemps au Puy-en-Velay !

La Couveuse (MPT de Chadrac) Bibliothèque du Puy Librairie Interlude La Chaise-Dieu Lissac Saint-Vincent Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 74 65 association@calandreta-velava.fr

English :

Lo Festenal: the festival of Occitan cultures (fèsta de las culturas occitanas) returns for its eighth spring in Le Puy-en-Velay!

