LO MES BIARNÉS en Vath Vielha Nay
LO MES BIARNÉS en Vath Vielha Nay mercredi 1 avril 2026.
LO MES BIARNÉS en Vath Vielha
Plaine de Nay Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-01
LO MES BIARNÉS est un festival multidisciplinaire mettant en valeur la culture gasconne béarnaise traditionnelle et contemporaine, disséminé sur tout le territoire de la plaine de Nay.
Cette première édition du MES BIARNÉS se déroulera pendant tout le mois d’avril avec des actions variées: des cycles dédiés à la musique, le chant, la danse, les contes, la littérature, la gastronomie, le cinéma, ainsi que des temps festifs. .
Plaine de Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20 vathahum@gmail.com
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English : LO MES BIARNÉS en Vath Vielha
L’événement LO MES BIARNÉS en Vath Vielha Nay a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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