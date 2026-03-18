Lo Primtemps gascon deu Senhancs

Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-04-12

Le Seignanx va vibrer Gascon !

La PASSEM, la course relais pour la langue gasconne traversera le Seignanx le 9 mai.

À cette occasion, et avec le soutien de la Communauté de communes, le printemps parlera gascon.

Les associations gasconnes vous proposent un programme varié pour que chacun, petit ou grand, puisse découvrir, retrouver, partager des tranches de culture d’aqui .

Au programme une grande journée trad le 12 avril à Ondres le concert d’Adi’Jazz le 18 avril à Ondres, un apéro folklorique lors du salon de printemps le 19 avril à Saint-André-de-Seignanx, la plantation du mai le 30 avril à Saint-Martin-de-Seignanx, des contes bilingues pour petits et grands le 2 mai à Tarnos, une conférence sur les origines du gascon le 5 mai à Saint-Martin-de-Seignanx et le grand final de la course La Passem le 9 mai entre Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-André-de-Seignanx et Ondres. .

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : Lo Primtemps gascon deu Senhancs

L’événement Lo Primtemps gascon deu Senhancs Ondres a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Seignanx