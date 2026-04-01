Lo Radzouka Vergongheon
Lo Radzouka Vergongheon vendredi 24 avril 2026.
Vergongheon
Lo Radzouka
Salle des fêtes Vergongheon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Concert Musiques sans frontière organisé par la Bibliothèque de Vergongheon.
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Salle des fêtes Vergongheon 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 36 43 28
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English :
Musiques sans frontière concert organized by the Vergongheon Library.
L’événement Lo Radzouka Vergongheon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne