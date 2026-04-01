Vergongheon

Lo Radzouka

Salle des fêtes Vergongheon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Concert Musiques sans frontière organisé par la Bibliothèque de Vergongheon.

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Salle des fêtes Vergongheon 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 36 43 28

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English :

Musiques sans frontière concert organized by the Vergongheon Library.

L’événement Lo Radzouka Vergongheon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne