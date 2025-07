Lo Sculptures Exposition des céramiques de Laurent Levillain Mont-Saint-Aignan

Lo Sculptures Exposition des céramiques de Laurent Levillain Mont-Saint-Aignan vendredi 12 septembre 2025.

Lo Sculptures Exposition des céramiques de Laurent Levillain

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 13:30:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

Date(s) :

2025-09-12

Laurent Levillain céramiste et sculpteur au parcours atypique. Ancien chimiste, il se consacre depuis 1993 à la céramique, entre transmission et création. Inspiré par la liberté des enfants, il façonne des personnages émouvants, drôles ou troublants, qui interrogent notre humanité.

Une œuvre libre, puissante, nourrie d’expériences, de rencontres et d’une inlassable joie de créer à découvrir sans tarder !

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de l’EMS

Laurent Levillain céramiste et sculpteur au parcours atypique. Ancien chimiste, il se consacre depuis 1993 à la céramique, entre transmission et création. Inspiré par la liberté des enfants, il façonne des personnages émouvants, drôles ou troublants, qui interrogent notre humanité.

Une œuvre libre, puissante, nourrie d’expériences, de rencontres et d’une inlassable joie de créer à découvrir sans tarder !

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de l’EMS .

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie EMS@montsaintaignan.fr

English : Lo Sculptures Exposition des céramiques de Laurent Levillain

Laurent Levillain is a ceramist and sculptor with an atypical background. A former chemist, he has devoted himself to ceramics since 1993, between transmission and creation. Inspired by the freedom of children, he creates moving, funny and disturbing characters that question our humanity.

A free, powerful body of work, nourished by experience, encounters and the tireless joy of creation, to be discovered without delay!

Free admission during EMS opening hours

German :

Laurent Levillain ist Keramiker und Bildhauer mit einem atypischen Werdegang. Der ehemalige Chemiker widmet sich seit 1993 der Keramik, zwischen Weitergabe und Kreation. Inspiriert von der Freiheit der Kinder formt er rührende, lustige oder verstörende Figuren, die unsere Menschlichkeit hinterfragen.

Ein freies, kraftvolles Werk, das von Erfahrungen, Begegnungen und einer unermüdlichen Schaffensfreude genährt wird, das Sie sofort entdecken sollten!

Freier Eintritt während der Öffnungszeiten des EMS

Italiano :

Laurent Levillain è un ceramista e scultore con un percorso professionale atipico. Ex chimico, si dedica alla ceramica dal 1993, tra trasmissione e creazione. Ispirato dalla libertà dei bambini, crea personaggi commoventi, divertenti e inquietanti che mettono in discussione la nostra umanità.

Un’opera libera e potente, nutrita dall’esperienza, dagli incontri e da un’inarrestabile gioia di creare, da scoprire senza indugio!

Ingresso libero durante gli orari di apertura dell’EMS

Espanol :

Laurent Levillain es un ceramista y escultor con una trayectoria profesional atípica. Antiguo químico, se dedica a la cerámica desde 1993, entre la transmisión y la creación. Inspirado por la libertad de los niños, crea personajes conmovedores, divertidos e inquietantes que cuestionan nuestra humanidad.

Una obra libre y poderosa, alimentada por la experiencia, los encuentros y una incansable alegría de crear, ¡que hay que descubrir sin demora!

Entrada gratuita durante el horario de apertura de EMS

L’événement Lo Sculptures Exposition des céramiques de Laurent Levillain Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme Rouen tourisme